Sanae Lahlou, Directeur de la Business Unit «Afrique» de Mazars au Maroc est nommée «Young Global Leaders» (YGL) du World Economic Forum 2021.

Elle intègre une communauté internationale composée de leaders engagés dans la transformation du monde, parmi lesquels des Chefs de gouvernements et hauts fonctionnaires, des dirigeants d’entreprises innovants et à succès, notamment du classement Fortune 500, des lauréats du Prix Nobel, des activistes de renom, des jeunes et acteurs sociaux à impact global.

Chaque année, le WEF sélectionne à l’échelle mondiale, au bout d’un processus rigoureux, 100 jeunes leaders exceptionnels et inspirants de moins de 40 ans œuvrant pour l’amélioration de la situation dans le monde.

Ces profils doivent avoir, chacun à leur façon, innové ou contribué à des transformations

positives dans leur secteur ou communauté respectifs. La promesse du YGL est d’accélérer l’impactd’une communauté plurielle de jeunes leaders responsables, de divers horizons et secteurs, en les interconnectant afin de promouvoir l’édification d’un monde plus inclusif et durable.

Sanae Lahlou va contribuer aux différentes initiatives du YGL et participer aux réunions et forums de Davos. « Intégrer cette prestigieuse communauté mondiale de jeunes leaders est pour moi une grande opportunité d’amplifier l’impact de mon engagement et de mes actions en faveur de la PME africaine.

Cela, en contribuant notamment au changement du narratif sur l’Afrique et à la valorisation du potentiel important des entreprises africaines à se transformer en champions continentaux, capables de se positionner sur les chaînes de valeur mondiales.».

Pour Abdou Diop, Managing Partner de Mazars au Maroc, « C’est une excellente opportunité qu’un des jeunes talents du Groupe Mazars participe à ce programme de renommée mondiale.

C’est une fierté pour nous tous et je ne peux que féliciter Sanae Lahlou. C’est aussi une reconnaissance qui va nous pousser à continuer à œuvrer au quotidien pour développer cet environnement propice à l’expression des qualités individuelles et au développement des vocations qui caractérisent Mazars.

L’engagement, l’investissement et les réalisations sur le Continent africain de Sanae Lahlou sont des éléments essentiels ayant contribué à sa sélection».