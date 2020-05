L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’Institut Pasteur du Maroc (IPM), avec l’appui du Groupe OCP et de la Fondation OCP, joignent leurs efforts afin de doter le Maroc d’une capacité supplémentaire de recherche et de lutte contre les pandémies de germes hautement pathogènes. Les partenaires ont en effet signé une convention pour mettre en commun leurs ressources et leurs moyens pour contribuer au développement de la capacité nationale de recherche en virologie.

La signature de cette convention s’inscrit pleinement dans le cadre de l’effort national pour la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le contexte national de crise sanitaire actuel met en évidence, plus que jamais, l’importance de développer les capacités du Maroc en matière de recherche en virologie et de lutte contre les germes hautement pathogènes, ainsi qu’en matière de veille pour aider à anticiper et à faire face à de pareilles crises