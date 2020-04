Le Ministère de la santé a recommandé la continuité de la vaccination des enfants pendant la crise sanitaire nationale du COVID-19, relevant que tout retard de vaccination peut augmenter le risque de contracter des maladies évitables.

Dans un communiqué publié jeudi le ministère informe l’opinion publique, en particulier les parents et les tuteurs d’enfants et des nourrissons, que malgré la situation actuelle de la crise sanitaire nationale liée au COVID-19, les activités de vaccination des enfants sont maintenues dans les centres de santé du Royaume et dans les cabinets médicaux privés.

Ce même département considère l’activité de vaccination des enfants et des nourrissons comme l’un des services essentiels prioritaires pour la prévention des maladies transmissibles en instaurant des mesures organisationnelles et préventives afin de protéger les enfants, les parents et les agents de santé contre cette épidémie, conformément aux procédures en vigueur.

Le Ministère rappelle aussi que tout retard de vaccination, même pour une courte période, peut augmenter le risque de contracter des maladies évitables par les vaccins, appelant les parents et les tuteurs d’enfants et de nourrissons de respecter les dates de vaccination conformément au calendrier de vaccination.