Le Groupe Akdital, un opérateur de santé privé, a présenté ses deux nouveaux établissements de santé ouverts récemment à Casablanca. Le groupe dirigé par Rochdi Talib, spécialisé dans la création de cliniques et d’hôpitaux privés à l’échelle nationale, compte dans son actif cinq cliniques, dont deux qui ont ouvert leurs portes depuis deux mois.

L’objectif de ces deux projets est de faire émerger des structures et des établissements de soin de haut niveau à proximité de la population casablancaise, a-t-il relevé.

La capacité litière de l’hôpital privé Casablanca Ain Sebaâ, qui vient d’ouvrir, est de 220 lits avec un plateau technique de très haut niveau, offrant toutes les techniques récentes et modernes à la disposition de la population marocaine ou étrangère.

Et s’agissant de la deuxième clinique, elle est spécialisée dans les maladies du cœur et du cerveau. Elle vise à faire face à une demande très forte de patients atteints de ces maladies qui représentent 80% des causes de mortalité au Maroc.