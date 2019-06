La stratégie nationale de la formation continue du ministère de la Santé 2019-2025, qui a notamment pour objectifs de mettre à niveau les connaissances du personnel, a été présentée, mercredi à Rabat.

Élaborée dans le cadre d’un partenariat entre le Ministère et le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, cette stratégie est le fruit d’un vaste processus d’implication et d’une large concertation avec l’ensemble des intervenants, qui s’inscrit pleinement dans une perspective d’amélioration continue du renforcement des capacités du personnel de santé.

Elle a pour objectifs de mettre à niveau les connaissances du personnel de la santé dans divers domaines, notamment médical, administratif, technique et managérial et de préparer le personnel à l’exercice des métiers qui connaissent des évolutions et des innovations importantes en termes de technicité et de nouvelles qualifications.

Il s’agit aussi de renforcer et développer les compétences du personnel pour disposer des ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre du Plan Santé 2025 et de mettre en place un parcours de formation incluant des approches interactives d’évaluation des acquis de la formation continue.

Dans une allocution de circonstance, le ministre de la Santé, Anas Doukkali a indiqué qu’à travers le Plan Santé 2025 et avec une vision stratégique claire et des plans pluriannuels ambitieux, son département vise la réforme et la réorganisation du système national de santé.

Ce plan a fait également de la mobilisation et de la valorisation des ressources humaines et du développement de leurs compétences un pilier fondamental pour la réussite de ce chantier via l’ensemble de ses actions de réforme et les programmes qui en découlent, a-t-il expliqué.

Le Plan Santé 2025 comporte un ensemble d’actions et des mesures opérationnelles spécifiques à la réforme du système de formation continue au ministère de la Santé, de même que d’autres actions et mesures relatives aux différents programmes du Ministère, dont la mise en œuvre requiert également l’intégration des activités de formation continue sur tous les niveaux, a-t-il précisé.

Le ministère a procédé à l’élaboration de cette stratégique pour les six prochaines années, avec une forte volonté et une vision claire, partagée par tous les acteurs et intervenants dans ce processus et soutenue par des valeurs qui guident les orientations stratégiques, afin de rentabiliser les efforts et les ressources engagés dans le renforcement des compétences du personnel du ministère, a-t-il relevé.

Il a, également, mis en avant le lancement des plans régionaux spécifiques de la formation continue 2019-2021, qui représentent une phase primordiale de la concrétisation de cette stratégie, notant que ces plans régionaux ont été conçus sur collaboration entre la direction des ressources humaines et des directions régionales de la santé, sur la base d’une opération d’identification et d’analyse de la demande des professionnels de santé en formation continue.

La Stratégie nationale de la santé 2019-2025 comprend quatre axes stratégiques, chacun dotés d’un cadre spécifique visant à renforcer le système de formation continue du ministère et se basant sur des orientations générales définissant ses horizons.