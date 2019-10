Le projet de Loi de finances 2020 a consacré un total de 91 milliards de dirhams (MMDH) aux secteurs de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la santé, a indiqué, lundi soir à Rabat, le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, lors d’une séance plénière commune des deux Chambres du Parlement, présidée par Habib El Malki et Hakim Benchamach.

Le ministre a, dans ce sens, souligné que le budget alloué à ces secteurs dans le cadre du PLF 2020 représente environ 30% du budget général de l’Etat sans compter la dette, notant que les postes budgétaires qui leur étaient attribuées représentent 46% du total des postes ouverts dans le cadre du projet, qui a atteint 43 676 postes budgétaires, y compris les postes à pourvoir dans les académies régionales d’éducation et de formation.

Le PLF 2020, a-t-il dit, prévoit aussi une mesure importante concernant principalement le secteur de la santé et qui vise à faciliter l’accès des citoyens aux vaccins, et ce à travers l’exonération des vaccins de la TVA.