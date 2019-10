Le projet de loi de finances (PLF) au titre de l’année 2020 propose une série de mesures visant à gagner la confiance de l’entreprise et des investisseurs, a affirmé le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun.

Ce dernier, qui présentait le PLF-2020 lors d’une séance plénière commune des deux Chambres du Parlement, a souligné que ces mesures consistent en la régularisation volontaire au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger par des personnes n’ayant pas respecté leurs engagements vis-à-vis de l’Office des changes.

Dans ce sens, il a fait remarquer que le Maroc avait signé, le 25 juin dernier, l’Accord multilatéral entre autorités compétentes pour l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers entre les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), notant que cet accord entrera en vigueur dès l’année 2021, ce qui donnera une dernière opportunité aux Marocains pour déclarer leurs avoirs et détenus à l’étranger et à régulariser leur situation pour être conformes à la réglementation des changes et les engagements fiscaux.

Et d’ajouter que le gouvernement veillera à faciliter les procédures relatives aux changes et à l’ouverture de comptes bancaires en devises.