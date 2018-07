Infomédiaire Maroc – Par principe de précaution, la direction du médicament et de la pharmacie du ministère de la Santé a ordonné le retrait de tous les lots de certains médicaments à base de valsartan fournis par le fabriquant Zhejing Huahai Pharmaceutical Co-Chine.

Les médicaments concernés sont Valsartan Win 80 mg et 160 mg, Co-Valsartan Win 80mg/12,5 mg et 160 mg/25 mg et Atensil 40 mg, 80 mg et 160 mg, indique un communiqué du ministère de la Santé.

Une impureté, probablement cancérigène, a été détectée dans certains médicaments contenant du valsartan fabriqué par la société Zhejing Huahai Pharmaceutical Co-Chine, souligne la même source, ajoutant que cette alerte concerne plusieurs pays au niveau mondial suite à la détection de la N-nitrosodiméthylamine (NDMA) dans la substance active « valsartan » fabriquée par Zhejing Huahai Pharmaceutical Co-Chine.

Rédaction Infomédiaire