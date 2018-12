Infomédiaire Maroc – La gratuité des accouchements et de la césarienne dans les établissements hospitaliers publics est l’un des acquis de la stratégie nationale de la santé de la reproduction 2011-2020, a indiqué mardi à Rabat Hafida Yaataoui, responsable de la programmation et de la planification familiale à la direction de la population au ministère de la Santé.

Intervenant lors la 2ème Rencontre arabe sur la santé reproductive, Yaataoui a fait savoir que l’éventail des services assurés gratuitement devrait s’élargir pour inclure les frais liés aux complications lors de l’accouchement et post-natales, qu’il s’agisse des femmes que des nouveau-nés, ainsi que les analyses biologiques au cours de la grossesse.

Parmi les autres acquis figurent la gratuité du transport des mères et des nouveau-nés vers les établissements hospitaliers et la création de services d’assistance médicale en milieu-rural, a-t-elle poursuivi, soulignant la nécessité de réorganiser la stratégie de couverture sanitaire mobile au profit de la mère et de l’enfant et de doter les provinces de moyens de transport pour les zones enclavées.

S’agissant de la planification familiale, il s’agit de mettre à disposition des mécanismes sanitaires d’organisation de la famille pour répondre aux besoins des couples et la généralisation d’un cahier de santé de la femme.

Elle a également mis en avant la prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence, l’établissement d’unités de prise en charge de cette catégorie au sein des établissements hospitaliers, mais aussi l’élaboration d’un guide et le renforcement des capacités du staff encadrant.

Concernant la promotion de la santé des jeunes, la stratégie nationale tend également vers l’amélioration de l’accès des jeunes à l’information et aux services d’écoute, contribuant à une plus forte implication des jeunes dans ce domaine.

Après avoir passé en revue les étapes phares du développement des programmes de santé reproductive au Maroc, Mme Yaataoui a présenté comme étant des axes à améliorer la réduction des disparités en matière d’accès aux prestations médicales dans les milieux urbain et rural, le renforcement de la continuité du service et la coordination entre les différentes composantes des programmes de la santé de la reproduction.

Organisé du 11 au 13 décembre sur la base d’une décision de la Ligue arabe et du Conseil des ministres arabes de la santé, en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) et la Banque islamique de développement (BID), cette rencontre a été marquée par la participation de représentants des ministères de la santé arabes, de la ligue des Etats arabes, en plus des experts dans le domaine de la santé reproductive.

Au programme figurent trois ateliers de formation sur les services de santé reproductive, la formation des sages-femmes et des infirmiers pour la promotion de la santé reproductive, ainsi que la réglementation régissant l’exercice de ces professions.

