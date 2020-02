Abdelilah Boutaleb, Secrétaire Général du Ministère de la Santé, et Luis Mora, Représentant de l’UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la Population au Maroc, ont signé aujourd’hui à Rabat un plan de travail annuel visant à soutenir les programmes nationaux de santé reproductive et à appuyer la mise en œuvre des orientations stratégiques du plan santé 2025.

Cette année, le Ministère de la Santé et l’UNFPA vont œuvrer ensemble pour réduire les décès maternels évitables et les besoins insatisfaits en planification familiale et contribuer à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles.

Cette collaboration visera concrètement à appuyer la stratégie nationale de l’élimination des décès maternels évitables, le système de surveillance des décès maternels et riposte, la promotion de la profession sage-femme, la promotion de l’utilisation des méthodes contraceptives de longue durée, la couverture sanitaire universelle, le système d’information, la mise en place du Dispositif Minimum d’Urgence en Santé Reproductive (MISP/RH), la prévention des cancers féminins, l’implantation du programme national de santé publique pour la prise en charge des femmes et des filles victimes de violence, la promotion de l’accès des jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive et la recherche action