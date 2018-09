Infomediaire Maroc – Le Centre de santé reproductrice (CSR) relevant du CHU Ibn Sina à Rabat a été inauguré, ce mercredi, en tant que centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le 1er établissement public à offrir des services de procréation médicalement assistée (PMA) au Maroc.

Cette désignation qui a pris effet en août, permettra au CSR et à l’OMS de mettre en œuvre des activités et programmes en matière de santé reproductrice à l’échelle nationale, régionale (méditerranée orientale) et globale de sorte à faire du centre une structure innovante et un pôle de référence en la matière.

Dans une déclaration à la presse, le ministre de la Santé, Anas Doukkali a souligné que la désignation de ce centre pionnier dans la région MENA est en soi une reconnaissance des efforts consentis par le Royaume dans le cadre du programme national de la santé néonatale et maternelle, expliquant qu’il permettra d’améliorer davantage la qualité des soins de santé offerts.

Cette structure se positionne désormais en tant que pôle d’excellence et d’expertise en matière de santé de reproduction, de planification familiale et de procréation médicalement assistée, a estimé le spécialiste des systèmes de santé à l’OMS, Hafid Hachri, notant que l’organisation s’est engagée à accompagner la stratégie du ministère de la Santé dans la lutte contre la mortalité natale et néonatale.

Le partenariat s’articulera autour de l’amélioration de la qualité des soins maternels et néonatals en contribuant, avec l’OMS, à fournir un appui technique aux pays de la Méditerranée orientale, tout en adoptant les normes de l’institution internationale pour améliorer la qualité des soins dans les établissements de santé au même titre que les outils d’évaluation.

Il s’agira aussi de promouvoir les services de planification familiale dans la région de la Méditerranée orientale à travers le renforcement des capacités nationales des prestataires de ces services, tout en organisant des cours de formation dans ce domaine, à la demande des États membres de l’Organisation mondiale de la santé.

Rédaction Infomediaire.