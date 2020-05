L’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) a annoncé que la présérie du ventilateur artificiel marocain iVENT a été finalisée et que des tests cliniques ont été entamés cette semaine par des chercheurs marocains.

La collaboration fructueuse de l’équipe de chercheurs marocains de l’IRESEN, du Green Energy Park, l’ENSET de l’université Mohammed V, l’ESSTI et les startups eDEEP / eSMART, a permis de réaliser en un temps record un équipement fiable et abordable, avec plus de 80 % de composants de fabrication locale, qui permettra de soutenir le dispositif sanitaire, affirme l’Institut dans un communiqué.

La version finale du ventilateur artificiel intègre une carte électronique développée par l’équipe permettant toutes les fonctionnalités exigées par les professionnels de la santé, a souligné la même source, notant qu’il s’agit des 4 modes de ventilation permettant la ventilation contrôlée et la ventilation spontanée pour l’aide à l’inspiration des patients, à savoir la ventilation assistée contrôlée (VCV), le volume assisté contrôlé intermittent (VCV-I), la ventilation spontanée (VS) et le secours d’apnée permettant le basculement automatique au VCV-I.

L’équipement comprend, également, tout un dispositif de capteurs permettant de détecter des fuites ou des anomalies et s’adaptant parfaitement aux besoins de patients souffrant d’insuffisance respiratoire, note-t-on.

Ainsi, dans l’attente d’entamer les procédures d’homologation, les chercheurs ont intégré des partenaires industriels et financiers pour préparer la production du ventilateur et ont noué également des partenariats avec des pays subsahariens afin de les accompagner dans le développement des capacités et du transfert de savoir-faire, conclut le communiqué.