Les ministères de la Santé et de la Protection sociale et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’innovation ont signé, mardi à Rabat, une convention de partenariat portant sur le Plan d’Action conjoint 2022-2026 relatif à la santé universitaire.

Cette convention a été paraphée par le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, en marge de la Semaine nationale de la santé universitaire 2022-2023, organisée du 21 au 26 novembre autour de la thématique de la lutte contre les addictions en milieu universitaire.

Les deux ministres ont en outre procédé au lancement des projets « Établissements de l’enseignement supérieur sans tabac (PEEST) » et « Cadre normatif des centres médico-universitaires ».

A cette occasion, M. Ait Taleb a indiqué que la Semaine nationale de la santé universitaire est une opération nationale qui cible une catégorie de la population à travers des actions concrètes en faveur des jeunes, frange de la population porteuse d’opportunités et de compétences pour le développement durable du pays.

L’organisation d’une semaine nationale axée sur la santé universitaire fait suite aux nombreux accords et engagements internationaux et nationaux affirmant la détermination du Royaume à soutenir les efforts engagés en faveur de la santé et du bien-être des jeunes, en vue de favoriser les conditions nécessaires à leur insertion socio-économique, a-t-il ajouté dans une allocution.

Elle s’inscrit également dans la dynamique enclenchée par le Nouveau modèle de développement (NMD) qui accorde une attention particulière au développement du capital humain en repositionnant la jeunesse au cœur de l’intérêt des pouvoirs publics, de même qu’elle appelle à une mobilisation effective de tous les secteurs en faveur de la jeunesse, a rappelé le ministre. La population des étudiants compte aujourd’hui un peu plus d’un million de personnes, a-t-il rappelé, soulignant qu’à ce poids démographique non négligeable, s’ajoute leur exposition aux facteurs de risque notamment, ceux inhérents aux comportements et aux modes de vie malsains qui influent fortement leur état de santé et par conséquent leurs niveaux d’apprentissage, d’autonomie et leur bien-être durant tout le cycle de vie.

Ainsi, l’émergence de nouveaux défis et la persistance d’autres problématiques de santé, notamment celles liées à la santé mentale et aux troubles addictifs chez la population des adolescents et des jeunes, imposent la multiplication et la convergence des efforts afin de répondre à ces interpellations et leurs effets sur la santé et le bien-être des jeunes, a relevé M. Ait Taleb.

Pour sa part, M. Miraoui a indiqué dans une allocution que le présent plan d’action conjoint est organisé en actions mesurables, permettant une mise en œuvre aisée selon un timeline clair, une mobilisation des forces vives et de l’ensemble des intervenants ainsi qu’un système de suivi-évaluation à même de maintenir le cap et opérer, à chaque fois que c’est nécessaire, les adaptations et ajustements nécessaires.

Et d’ajouter que cette initiative s’inscrit dans le droit fil de l’opérationnalisation du Plan d’Accélération de la Transformation de l’Écosystème d’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (PACTE ESRI 2030), qui tire sa substance des choix prioritaires du NMD et se nourrit de sa doctrine et de ses principes fondateurs.

S’agissant de la Semaine nationale de la santé universitaire, le ministre a relevé qu’elle a été l’occasion pour les universités et établissements universitaires, en collaboration avec les directions régionales de la santé, les espaces santé jeunes et les centres d’addictologie, d’organiser plusieurs activités d’information et de sensibilisation au profit des étudiants sur les différentes formes d’addictions et les moyens de lutte contre ce fléau, ainsi que plusieurs activités sportives en relation avec la thématique de la semaine.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de divers personnalités dont des représentants du Fonds des Nations Unies pour la Population et de l’Organisation Mondiale de la Santé au Maroc, des présidents d’universités et des représentants de divers départements ministériels.