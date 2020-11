SAS, leader mondial dans le domaine de l’analytique et des solutions basées sur l’intelligence artificielle organise :

SAS CEMEA Virtual Event « Beyond Tomorrow », du 23 au 25 novembre 2020

Un événement virtuel dédié à l’avenir de l’environnement économique et commercial à l’ère post-pandémique.

Cette conférence internationale de trois jours rassemblera les représentants des principales organisations, multinationales et entreprises d’Europe, Moyen- Orient et d’Afrique.

En effet, sur les 100 plus grosses compagnies mondiales, 92 sont des clients de SAS, le groupe exerçant dans 148 pays.

Cet événement répond aux besoins des entreprises, quelles que soient la nature de leurs activités et leur(s) continent(s) opérationnel(s), de s’ajuster aux nouvelles conditions économiques et sociales, et ce tant au niveau local qu’international.

Les participants auront en effet l’occasion d’échanger sur leurs expériences et les moyens mis en oeuvre pour surmonter les effets de la pandémie, discuter de nouvelles stratégies et approches de travail, ainsi que sur les nécessaires méthodes d’adaptation aux nouvelles circonstances.

« Le monde change constamment et les entreprises ont du mal à faire face et à s’adapter à cet environnement économique complexe. Depuis le début de l’année, nous sommes confrontés à une adaptation rapide au travail à distance, nous avons assisté à des changements sans précédent dans le comportement des consommateurs, tandis que de nombreux gouvernements ont mis en place de nouvelles mesures législatives.

Les stratégies établies en début d’année ont dû être réécrites. La question est maintenant de savoir comment passer du mode réactif au mode proactif ? La capacité de s’adapter aux besoins en constante évolution du marché, de mettre en oeuvre rapidement des modèles analytiques et de prendre des décisions commerciales basées sur des informations analytiques, devient cruciale pour surmonter la crise et prospérer dans la réalité d’aujourd’hui » a déclaré Shukri Dabaghi, Vice-président régional de SAS CEMEA.

Une expérience personnalisée et multidimensionnelle Pendant ces 3 jours de conférence, les participants pourront choisir parmi une variété de contenus, y compris des espaces interactifs et des zones de réseautage focus région CEMEA, pour créer leur propre programme personnalisé.

L’ordre du jour comprendra des discours de visionnaires établis, des discussions sur les tendances commerciales et technologiques, des sessions dédiées aux professionnels de la science des données, des panels axés sur des industries clés et intersectorielles, des Workshops de direction, des sessions universitaires et éducatives, des jeux et des stands de démonstration.

Les conférenciers présenteront des cas commerciaux réels sur la façon dont SAS peut aider à transformer une énorme quantité de données en informations utiles et révèleront leurs stratégies pour progresser avec l’intelligence artificielle, l’analyse de données avancée, l’IoT, le cloud et plus encore.