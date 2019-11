Une délégation de l’Académie des sciences de Chine effectuera une visite au Maroc du 28 novembre au 1er décembre, à l’invitation de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques.

Selon un communiqué de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, cette délégation sera conduite par le professeur Chunli Bai, président de l’Alliance internationale des organisations de la science (ANSO), qui sera accompagné du professeur Yin Li, directeur général du bureau de la coopération internationale et du directeur adjoint du même bureau, Yiqi Jiang.

Créée en novembre 2018 à l’initiative de l’Académie des sciences de Chine en partenariat avec plusieurs académies des sciences des cinq continents, notamment l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, l’ANSO a pour but de renforcer la collaboration académique et l’échange des expertises scientifiques et technologiques entre les pays de la route de la soie, précise le communiqué.

Au cours de son séjour au Maroc, la délégation chinoise aura des entretiens jeudi avec les responsables de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, a ajouté la même source.

Cette délégation se rendra également vendredi à Casablanca pour visiter l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé et la mosquée Hassan II