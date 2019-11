Le Directeur Général de la Statistique et de la Comptabilité Nationale du Haut-Commissariat au Plan, Mohammed Bircharef, et le Directeur par Intérim du Bureau de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) pour l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie, Halim Hamzaoui, ont signé un protocole d’entente entre le HCP et l’OIT afin de et formaliser et renforcer leur coopération en matière de statistiques sur le marché du travail.

Les deux parties se sont félicitées de l’excellent rapport unissant les deux institutions et sont convenues de les renforcer davantage en matière de production, compilation, standardisation et publication des statistiques relatives au marché du travail, en particulier au niveau des indicateurs liés aux Objectifs de Développement Durable, notamment l’objectif N°8 : Travail Décent et Croissance, pour lequel le BIT est dépositaire.

Conscients de l’importance de ce genre de statistiques pour les politiques publiques, les deux institutions se sont accordées à conjuguer leurs efforts pour un meilleur accès, analyse et utilisation des statistiques relatives au marché du travail