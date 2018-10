Infomédiaire Maroc – Le groupe allemand thyssenkrupp Aerospace (44 implantations et 1 800 salariés dans vingt pays) ouvrira un nouveau site au Maroc d’ici la fin de l’année 2018. Il s’agira d’un « centre de traitement de matériaux et de logistique destiné à approvisionner intégralement nos clients locaux et de leur fournir les matériaux et services dont ils ont besoin », dévoile Patrick Marous, CEO thyssenkrupp Aerospace, dans un communiqué.

Le centre sera implanté à Casablanca sur une superficie de 3 500 m2 à Casablanca. 20 emplois seront créés. Il stockera et traitera l’aluminium, l’acier, le cuivre sous diverses formes et dans différents alliages. « A l’aide de machines ultra modernes, les matériaux seront découpés aux dimensions exactes souhaitées et livrés just-in-time à l’usine du client », indique le communiqué.

« Si elle n’est pas la seule à investir au Maroc, l’industrie aéronautique française y est très présente et nous sommes heureux d’être aux côtés de nos clients français et d’approfondir nos partenariats dans ce pays », commente Eric Cornilleau, managing director thyssenkrupp Aerospace France.

Rédaction Infomédiaire