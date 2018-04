Infomédiaire Maroc – L’équipementier coréen ‘‘Hands’’ a lancé, ce mardi 10 avril, les travaux de sa nouvelle usine à Tanger, spécialisée dans la production de jantes en aluminium.

La cérémonie a eu lieu en présence de Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, Seung Hyun Chang, Président de Hands Corporation et Fouad Brini, Président du Conseil de Surveillance de TMSA. L’unité de production nécessite un investissement de 4,33 milliards de dirhams et permettra la création de 1 300 emplois.

Implantée à Tanger Automotive City, sur une superficie de 23 hectares, l’usine de Hands produira des jantes en aluminium avec une capacité de 8 millions d’unités par an, destinés principalement à l’export.

‘‘Un acteur majeur de la fabrication de jantes en aluminium lance une activité pionnière au Maroc’’, a souligné Moulay Hafid Elalamy dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc, ajoutant que ‘‘Hands introduit de nouveaux procédés de production à haute valeur ajoutée et opère ainsi une intégration poussée de la chaine de valeur de l’automobile’’.

Pour rappel, le Groupe dispose de 6 usines de production d’une capacité de 13,5 millions d’unités par an et d’un Centre de R&D établis en Corée et en Chine.

Rédaction Infomédiaire