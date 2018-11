Infomediaire Maroc – Des experts marocains et allemands ont débattu des moyens d’optimiser la qualité dans le secteur céréalier, dans le cadre d’une Journée maroco-allemande des céréales organisée, mercredi à Kénitra.

Initiée par l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne au Maroc, en collaboration avec le Centre de conseil agricole maroco-allemand (CECAMA), sous le thème « La qualité du blé et les exigences de l’industrie meunière », cette rencontre a pour objectif d’examiner les avancements, les défis et les bonnes expériences tout au long de la chaîne, de l’amélioration des semences et du stockage jusqu’à la transformation par l’industrie meunière.

Dans une déclaration, le directeur de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (COMADER), Kamal Bennouna a indiqué que cette rencontre se veut une occasion pour élargir le champ de coopération entre le Maroc et l’Allemagne, notamment en matière de production céréalière qui constitue l’une des principales filières de la production agricole au Maroc.

De son côté, le représentant du CECAMA, Klaus Goldnick, a souligné le rôle des méthodes de culture et de stockage optimales dans l’amélioration de la qualité du blé et, par-là, des produits de boulangerie.

Dans ce sens, cette rencontre vise à débattre des différents aspects du secteur des céréales, notamment le rendement, le volume et la qualité des produits, a-t-il fait savoir, notant que le processus de production pourrait être amélioré à travers le renforcement du contrôle.

Pour sa part, le directeur régional de l’Office national du conseil agricole (ONCA) à Rabat-Salé-Kénitra, Abdelmjid Amar a souligné que la production céréalière au Maroc revêt une importance stratégique, ajoutant que le respect de la qualité des céréales et leur bon stockage figure parmi les défis à relever pour garantir un approvisionnement fiable du marché intérieur.

Amar a relevé que l’ONCA, en tant qu’établissement chargé de promouvoir l’ensemble des actions de conseil agricole au niveau national, œuvre à transmettre les progrès techniques et technologiques en la matière au niveau des exploitations agricoles.

Il a, en outre, fait observer que l’ONCA, considéré comme un élément clé de la chaîne de valeur, dispose de 60 conseillers agricoles au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra, chargés de l’encadrement quotidien, notamment des jeunes, en organisant des entretiens, des visites et des journées de sensibilisation.

Au menu de cette journée, figurent diverses thématiques, dont le stockage des céréales au Maroc, l’expérience allemande en matière d’agrégation et de stockage des céréales, le rôle de la recherche et développement dans l’amélioration de la qualité des blés et les critères de qualité pour les céréales.

Cette rencontre s’est déroulée en présence des acteurs de la filière céréalière au Maroc, notamment COMADER, l’Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses (ONICL) et la Fédération nationale interprofessionnelle des semences et plants (FNIS).

Rédaction Infomediaire.