LCI Éducation a annoncé un partenariat stratégique, à travers une prise de participation majoritaire (85%) avec le Groupe HEM (Institut des Hautes Études de Management) qui compte, entre autres, au Maroc cinq campus HEM Business School et Med Métiers, l’Institut Supérieur des Métiers Industriels à Tanger. Le fondateur du Groupe, Abdelali Benamour, gardera une participation de 15%.

Cette alliance renforce la présence de LCI Éducation en Afrique, où le réseau a débuté son déploiement international en 1989, avec l’ouverture d’un premier campus à Casablanca et peu après, à Tunis.

« LCI Éducation est fier de compter parmi ses membres HEM Business School, l’école de management privée numéro un au Maroc, qui bénéficie d’une excellente notoriété aussi bien au Maroc qu’en Afrique en général. Ce partenariat est tout à fait en ligne avec notre vision : devenir le plus important réseau d’établissements d’enseignement supérieur de renommée, déployé mondialement », explique Claude Marchand, président et chef de la direction de LCI Éducation. « C’est un honneur d’accueillir au sein de notre réseau toute

l’équipe HEM et la famille Benamour qui demeurera pleinement associée dans ce partenariat. Quelle belle occasion que de célébrer ensemble un double anniversaire : les 30 ans du Groupe HEM et les 30 ans de notre première implantation au Maroc. »

« En rejoignant le réseau LCI Éducation, HEM bénéficiera du soutien d’un réseau d’établissements d’enseignement supérieur, établi et respecté aussi bien au Canada qu’à travers le monde, afin de nous appuyer dans nos actions et notre développement au Maroc, en Afrique, mais également au-delà », mentionne Yasmine Benamour, administratrice directrice générale du Groupe HEM qui sera, à cette occasion, nommée présidente de LCI Éducation Afrique.

HEM bénéficiera des atouts d’un réseau international présent sur 5 continents :

 Partage des dernières tendances mondiales et développement d’un cursus axé sur l’international.

 Exposition à une grande diversité culturelle, avec des étudiants provenant de plus de 90 pays inscrits dans les institutions du réseau LCI Éducation.

 Portfolios, une plateforme sociale permettant aux étudiants et diplômés de mettre en valeur leurs réalisations, leur savoir-faire et leur créativité, et ce, autant auprès du grand public qu’auprès des employeurs en quête de talents.

LCI Éducation a été accompagné par le cabinet juridique Dentons (Casablanca). La banque d’affaires Ascent Capital Partners et le cabinet Gide Loyrette Nouel (Casablanca) sont intervenus respectivement en tant que conseil financier exclusif et conseil juridique du Groupe HEM.

La finalisation de cette opération est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires locales.

À propos de LCI Éducation

Réseau international d’institutions d’enseignement supérieur, LCI Éducation compte 23 campus sur 5 continents, notamment à Montréal, Barcelone, Casablanca, Tunis, Istanbul, Melbourne et Vancouver. Actif depuis maintenant 60 ans, il compte 3 000 employés qui accompagnent annuellement plus de 17 000 étudiants. Le réseau agit comme une centrale de partage d’expertises et une marque forte pour l’ensemble des campus. Le réseau LCI Éducation propose un modèle d’éducation en adéquation avec les changements sociaux afin de préparer les étudiants à devenir des citoyens du monde inspirants et les leaders de demain.

