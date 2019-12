Le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani a présidé, jeudi à Rabat, une réunion du Conseil d’administration de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), consacrée à l’examen des résultats et des réalisations de l’Agence, ainsi que les perspectives d’évolution du secteur des télécommunications au Maroc.

A cette occasion, El Otmani a souligné l’importance du secteur des télécommunications et des technologies de l’information qui est l’un des axes principaux qui contribuent au développement socio-économique intégré, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Ce secteur, a-t-il ajouté, tire son importance également de son impact direct et indirect sur la promotion des investissements, la création de postes d’emploi, la réduction des disparités spatiales, le renforcement de la compétitivité de l’économie, en plus d’être la plaque tournante de la transformation numérique, qui est devenu une nécessité pressante pour que le Maroc reste en phase avec les développements au niveau mondial.

Le Chef du gouvernement, poursuit le communiqué, a salué les résultats positifs obtenus au niveau du secteur des télécommunications, avec un nombre de clients internet ayant atteint plus de 26 millions, pour un chiffre d’affaires qui devrait atteindre environ 33 milliards de dirhams (MMDH) au cours de cette année, soit une hausse de 2 milliards DH par rapport à 2017.

Par ailleurs, El Otmani a mis en avant les progrès engrangés dans le cadre du Plan national pour le développement du haut et très haut débit, qui vise à fournir un service de téléphonie de qualité et une connectivité Internet haut débit pour 10.740 zones rurales avec des technologies de deuxième, troisième et quatrième génération, faisant observer que près de 4.000 zones ont été déjà couvertes, ce qui représente un taux d’achèvement de 37% dépassant les objectifs fixés pour cette année.

Il a également relevé le développement du parc des abonnés au service fibre optique à domicile (Fiber to the home), qui s’est élevé à environ 105.000 abonnés à fin septembre 2019, ce qui équivaut à un taux de croissance de 65% par rapport à la même période 2018, affirme la même source.

Le Chef du gouvernement s’est félicité aussi de l’activation du service du roaming (itinérance) national des services de téléphonie et d’internet 4G dans les 3.400 régions incluses dans le cadre du service de télécommunications de base, ce qui bénéficiera aux personnes ne désirant pas changer d’opérateur, saluant au passage la baisse des tarifs d’interconnexion dans les réseaux fixes et mobiles en faveur du pouvoir d’achat des citoyens.

Concernant l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’administration, El Otmani a souligné l’importance de la note d’orientations générales du secteur des télécommunications qui constitue une feuille de route pour le développement à l’horizon 2023, se disant convaincu que tous les intervenants contribueront au succès des chantiers que le gouvernement entend concrétiser dans le cadre de cette note.

Lors de cette réunion, les membres du Conseil d’administration de l’ANRT ont suivi un exposé du directeur général de l’Agence, qui s’est arrêté sur le niveau de réalisation des décisions approuvées lors des sessions précédentes du Conseil, ainsi que sur les composantes du projet de programme pluriannuel de l’ANRT-2023, fait savoir le Département du Chef du gouvernement.

Ils ont également suivi et examiné une présentation sur la situation actuelle du secteur des télécommunications au Maroc et les orientations générales proposées pour le secteur à l’horizon 2023.

Au terme de ses travaux, le Conseil d’administration a arrêté les comptes de l’Agence au titre des exercices 2017 et 2018 et approuvé son budget pour les années 2019 et 2020 et les orientations importantes pour le développement du secteur des télécommunications à l’horizon 2023, souligne le communiqué.

Ont pris part à cette réunion les ministres de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, ainsi que le ministre délégué auprès du Chef de gouvernement, chargé de l’administration de la Défense nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les autres membres du Conseil d’administration.