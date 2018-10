Infomédiaire Maroc – Le Groupe manufacturier égyptien Elsewedy Electric a lancé officiellement, jeudi à Casablanca, sa filiale marocaine dans l’objectif d’apporter au royaume ‘’des solutions énergétiques complètes, fiables et modernes’’.

Elsewedy Electric, qui a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 3,2 milliards de dollars à l’échelle mondiale, a pour objectif d’apporter son savoir-faire, explorer de nouvelles opportunités et relever de nouveaux défis au Maroc, a souligné Loubaba Alaoui, ancienne directrice commerciale Maroc et Afrique de l’ouest du groupe, qui dirigera la filiale marocaine.

‘’L’entreprise envisage surtout d’apporter au Maroc, des solutions énergétiques complètes, fiables et modernes’’, a-t-elle ajouté lors d’une conférence de presse, dédiée à l’annonce officielle de l’implantation du géant égyptien de l’électrification, qui propose des solutions énergétiques intégrées.

Pour sa part, Tarek Wahby, chef du bureau commercial Afrique de Elsewedy Electric a indiqué que le Maroc incarne pour son Groupe un pays dynamique ayant toujours manifesté la volonté de coopérer avec des partenaires internationaux, pour répondre à ses besoins énergétiques.

Loubaba et Wahbi ont, à cette occasion, rappelé que la consommation d’énergie du Royaume devrait tripler d’ici 2030, et que le Groupe Elsewedy Electric s’engage à répondre à ses demandes, en proposant des solutions novatrices qui respectent l’environnement et la volonté du pays d’accéder à avenir énergétique plus durable et plus intelligent.

Classé parmi les principaux fournisseurs mondiaux de solutions énergétiques, le géant égyptien de l’électrification a, à son actif 80 ans de savoir-faire dans l’industrie électrique. Le groupe fabrique et vend des produits et services énergétiques intégrés dans sept activités : câbles et accessoires, produits électriques, télécommunications, transformateurs, production d’énergie éolienne, mesure et gestion de l’énergie, ingénierie.

Il compte aujourd’hui plus de 14 000 employés, 30 unités de production et est considéré comme un leader en matière de solution énergétiques, dans plusieurs pays dans le monde.

Depuis sa création, Elsewedy Électric s’est transformé en une entreprise mondiale diversifiée qui possède aujourd’hui plus de 85 entités juridiques dans le monde entier en particulier dans le Moyen-Orient et en Afrique, mais également dans certains pays européens et asiatiques.

Rédaction Infomédiaire