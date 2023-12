Attijariwafa bank et le groupe international Schneider Electric ont signé, ce mardi à Dubaï, un mémorandum d’entente relatif à l’efficacité énergétique, sous la supervision du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable.

Signé au Pavillon Maroc de la COP28, ce mémorandum d’entente a pour objectif de formaliser la collaboration entre les deux parties en matière d’étude, de développement et de mise œuvre de solutions d’efficacité énergétique et la fourniture d’équipements et solutions électriques dans les Centrales de production d’énergies nouvelles et renouvelables engagées dans la stratégie énergétique lancée par le Royaume.

Leur coopération bilatérale porte sur l’identification des clients et des projets éligibles aux solutions d’efficacité énergétique, l’étude et la mise en œuvre de ces solutions selon leurs compétences respectives, la recherche de partenaires et de subventions, la réalisation d’études de faisabilité techniques, financières et contractuelles et le financement de projets d’efficacité énergétiques.