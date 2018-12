Infomédiaire Maroc – Depuis sa création en décembre 1968, l’École nationale forestière d’ingénieurs de Salé a formé 1 215 ingénieurs, dont 11,8% des femmes et 30 pc des étrangers, a indiqué lundi le directeur de cet établissement, Abderrahman Aafi.

S’exprimant lors d’une cérémonie organisée à l’occasion du 50ème anniversaire de l’Ecole, Aafi a précisé que les lauréats étrangers sont issus de 27 pays, notamment arabes, d’Afrique sub-saharienne et d’Amérique centrale, relevant une augmentation annuelle de 15 à 40 du nombre des lauréats.

Aafi s’est félicité des réalisations accomplies par l’école dans les domaines de la formation et de la recherche scientifique, affirmant que cette institution chargée de la formation des cadres supérieurs en matière de foresterie et ressources naturelles à l’échelle nationale et régionale a pu, pendant un demi-siècle, accompagner le développement socio-économique du Royaume.

Depuis le lancement du plan Maroc vert et du programme forestier national, l’école a adapté et modifié le cursus de formation des compétentes dans l’ingénierie forestière, pour pouvoir contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement Durable 2030, a-t-il fait savoir.

De son côté, le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki a souligné la contribution active de l’École dans l’élaboration de la stratégie actuelle des eaux et forêts, ainsi que dans la dynamique de la stratégie nationale de formation et de recherche agricole, visant notamment à améliorer le système de formation et de recherches dans ce domaine et de rendre les établissements d’enseignement agronomique plus compétitifs.

Sadiki a mis en exergue les avancées de l’École et ses efforts déployés ces dernières années, notamment en matière de développement continu pour une bonne gouvernance, que ce soit dans le domaine pédagogique ou administratif, ainsi que dans la promotion de la recherche et du transfert du savoir-faire.

Ces avancées ont été obtenues grâce au soutien du ministère de tutelle et à la volonté et l’engagement des composantes de l’établissement à améliorer la formation scientifique des étudiants, à travers l’équipement des laboratoires et le renforcement de la recherche scientifique, a-t-il indiqué.

Pour sa part, le président de l’association des lauréats de l’École nationale forestière d’ingénieurs, Khalid Charki a mis en exergue le rang occupé par l’École parmi les établissements de formation d’ingénieurs au Maroc, expliquant que l’École assure une formation multidisciplinaire au diapason des exigences du marché de l’emploi.

Au programme de la célébration du 50ème anniversaire de l’École nationale forestière d’ingénieurs figure l’organisation de colloques scientifiques sur la gestion durable des écosystèmes forestiers.

