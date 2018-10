Infomediaire Maroc – Une délégation importante présidée par le ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et du Développement durable, Aziz Rabbah, prendra part aux travaux de la conférence et l’exposition « China Mining 2018 » qui se tient du 18 au 20 octobre à Tianjin. Sur invitation du président de l’Association chinoise des mines, Peng Kiming, Rabbah s’est rendu à la tête d’une délégation importante à Tianjin (ville portuaire au nord-est de la Chine), pour participer à cet événement ayant pour thème « Un nouveau modèle d’ouverture et un nouveau statut de coopération », a indiqué le ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et du Développement durable, mercredi dans un communiqué.

Cette conférence qui se tient cette année sous sa vingtième édition et qui réunit plus de 400 exposants et 10.000 délégations et visiteurs à travers le monde, se veut la plus grande plateforme mondiale de coopération internationale dans le domaine des mines, souligne le communiqué. Elle couvre un large éventail de domaines, notamment la prospection minière, le commerce et la commercialisation des produits miniers, les politiques d’investissement dans le secteur des mines, ainsi que le développement de la logistique et des technologies du secteur minier, précise la même source.

La cérémonie d’ouverture verra la participation des ministres des mines de nombreux pays pour débattre des tendances de développement des industries minières chinoises et étrangères, ainsi que l’élaboration des politiques relatives aux secteur minier en Chine, fait savoir le communiqué, ajoutant que l’accent sera mis sur les problèmes majeurs identifiés dans le secteur de l’exploitation minière au niveau mondial. La conférence inclura une réunion ministérielle de haut niveau qui rassemblera des ministres des mines ainsi que des directeurs généraux de grandes sociétés minières, avec comme objectif de fournir une plateforme d’amélioration de la coopération entre les pays sur les problématiques minières et partager les meilleures pratiques et apprendre des défis communs.

Cette réunion ministérielle sera l’occasion pour Rabbah de présenter l’expérience marocaine et le développement que connaît le secteur minier dans notre pays ainsi que les opportunités d’investissement offertes, relève la même source. En marge de sa participation à cette conférence, le ministre a tenu une série de rencontres bilatérales avec ses homologues ainsi que des acteurs économiques internationaux pour discuter des moyens de renforcer la coopération avec ces pays et attirer les investissements dans le secteur des ressources minières, conformément à la stratégie minière nationale, conclut le communiqué.

