Infomediaire Maroc – La 11ème édition du Forum mondial des régions se tiendra les 22 et 23 octobre à Rabat, sous le thème « Les régions face aux défis de mise en œuvre des trois agendas globaux ». Initié par l’Organisation des régions unies (ORU-FOGAR), en partenariat avec le Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, ce forum sera axé sur le rôle que doivent assumer les régions dans la mise en œuvre des trois accords mondiaux, à savoir l’Agenda 2030, l’Accord de Paris sur le changement climatique et le Nouvel agenda urbain, de par leur responsabilité en matière de promotion du développement territorial durable et intégré.

A ce propos, le président de l’ORU-FOGAR et du Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Abdessamad Sekkal a indiqué, mercredi, que ce forum, organisé en marge de la 11ème Assemblée générale de l’Organisation, constitue une occasion pour débattre des moyens de renforcer le rôle des régions dans la mise en œuvre des trois agendas mondiaux et échanger les expériences et expertise entre les régions et les bonnes pratiques à l’échelle internationale.

Lors d’une conférence de presse pour la présentation du programme du Forum, Sekkal a noté que cet événement permettra également de mettre en avant le modèle marocain en matière de développement durable et les efforts déployés par le Royaume en matière d’énergie renouvelable et efficacité énergétique.

Le forum connaîtra la participation d’environ 400 personnes de 27 pays d’Amérique Latine, d’Afrique et d’Europe, a fait savoir Sekkal, ajoutant que l’objectif principal de l’ORU-FOGAR, depuis sa création, est de défendre la régionalisation et son développement, renforcer le rôle des régions dans le monde et échanger des expériences entre les entités régionalisées.

Les travaux de ce forum porteront, notamment, sur « Les rôles, enjeux et défis des régions dans la mise en œuvre des trois agendas mondiaux », « Localisation des objectifs de développement durable (ODD) à l’échelle régionale et rôle de la coopération décentralisée internationale dans la mise en œuvre de l’Agenda des Nations-unies de développement durable à l’horizon 2030 », « Rôle des gouvernements intermédiaires et des régions dans la territorialisation des Contributions déterminées au niveau national (NDC) de l’Accord de Paris et défis d’accès aux financements des projets d’atténuation et d’adaptation » et « Potentiel des gouvernements intermédiaires et des régions dans l’intégration verticale des guidelines du Nouvel Agenda Urbain ».

