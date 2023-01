La deuxième édition des journées Med Expo se tiendra, les 27 et 28 janvier à Tanger, sous le thème « Réinventons la pharmacie de demain », à l’initiative de Sigmapharm.

Organisé à l’occasion du 6è anniversaire de Sigmapharm, premier groupement d’intérêt économique (GIE) opérant dans le secteur pharmaceutique au Maroc, ce salon professionnel dédié à tous les pharmaciens et professionnels de santé au Maroc et ailleurs, aspire à se positionner comme la référence méditerranéenne de la pharmacie d’officine au Maroc, indique un communiqué des organisateurs. Cette manifestation scientifique se veut un espace d’échange, de partage d’expérience et de visions des différents acteurs de la santé (institutionnels, professionnels et société civile), explique la même source, notant que cette édition sera marquée par la participation des groupements étrangers, notamment de l’Espagne et de la France. Cet événement ambitionne de promouvoir l’échange d’expérience et la collaboration entre les groupements pharmaceutiques nationaux et internationaux dans tous les domaines.

Au programme de ce Salon figurent des conférences et des débats sur des sujets d’actualités, en l’occurrence « Les nouvelles missions du pharmacien d’officine, partage d’expériences », « Les obligations comptables de fin d’exercice », « Les Tests rapides d’orientation diagnostique: Aspects réglementaires et modalités d’application », « La médecine personnalisée: Pharmacogénomique, Bioinformatique, Rôle du Pharmacien, et de la prévention au traitement », et « Le Cannabis thérapeutique, État des lieux et mise en place au Maroc et ailleurs ».