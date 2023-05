Futur acteur du secteur pharmaceutique marocain et se donnant pour mission de participer à la réalisation de l’indépendance sanitaire et de l’autosuffisance vaccinale du continent africain, Sensyo Pharmatech porte son capital social de 10 millions de dirhams à 1,4 milliard de dirhams et change sa raison sociale pour devenir Maroc Biotechnologies (MARBIO).

Le Conseil d’Administration de MARBIO, fruit de l’engagement de l’État marocain, du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, du consortium composé de trois importants groupes bancaires nationaux (Bank of Africa, Attijariwafa bank et la Banque Centrale Populaire), ainsi que de Recipharm, le leader suédois dans la fabrication de médicaments personnalisés, a adopté ces changements afin de se mettre au diapason de la dynamique globale, indique un communiqué de Marbio.

MARBIO annonce, à cette occasion, la finalisation de la construction de son site de production à Benslimane. Les locaux, les équipements et les procédés sont en phase de qualification et de validation. Les équipes en place sont en formation, pour une montée en puissance des compétences requises en milieu aseptique.

Ce projet de partenariat public-privé vise, à long terme, à créer un pôle d’innovation biopharmaceutique et vaccinale, reconnu à l’échelle mondiale. Ce pôle s’appuiera sur des partenariats entre des acteurs internationaux majeurs et des institutions marocaines.

Un transfert de savoir-faire en continu permettra, dans un délai de cinq années, au Royaume du Maroc de s’affirmer comme un acteur majeur dans le développement et la production de produits biopharmaceutiques sur le continent.