Infomédiaire Maroc – Le think-tank Atlantis, en partenariat avec le Forum International des Technologies de la Sécurité placé sous l’égide du Ministère de l’Intérieur français, organisent du 21 au 23 Novembre 2018 à Rabat la nouvelle édition de l’Africa Security Forum 2018 sur le thème « Redéfinir les axes de la coopération internationale face aux menaces du 21ème siècle ».

Ce rendez-vous international verra la participation de plus de trente pays et de leurs représentants venus, à travers cette plate-forme d’échange privilégiée, partager leur expérience sur trois thématiques principales qui constituent autant d’enjeux pour le Continent et nécessitant une

mutualisation des ressources et une réflexion sur les mécanismes de coopération existants :

– Migration et Développement socio-économique ;

– Cyber terrorisme, E-Réputation et Big data ;

– Extrémisme et lutte contre la radicalisation ;

L’Africa Security Forum 2018 rassemblera environ 350 experts spécialistes des domaines de la sécurité et de la défense dont notamment des représentants d’organisations internationales et régionales, des délégations officielles de leurs pays, des chercheurs universitaires et centre de recherche (Think-tanks) et des entreprises innovantes des domaines concernés pour partager leur expérience, confronter leurs idées et faire émerger une réflexion pertinente et constructive afin de

proposer des pistes de réflexions aux nombreux défis sécuritaires du Continent Africain.

Le Forum est articulé autour d’un apport initial effectué par des experts des thèmes retenus, sous la conduite d’un modérateur et suivi d’échanges avec les participants.

