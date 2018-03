Infomédiaire Maroc – Le Maroc s’est engagé tôt dans le développement de ses infrastructures pour assurer sa sécurité hydrique et a été parmi les 1ers pays à adopter une gestion intégrée et participative de ses ressources en eau, a affirmé, hier à Rabat, la secrétaire d’État chargée de l’Eau, Charafat Afilal.

S’exprimant lors d’une réunion tenue par la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement à la Chambre des représentants, consacrée à l’examen de l’accès à l’eau potable dans le milieu rural à la lumière des programmes et des projets mis en place par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Afilal a indiqué que l’expérience pionnière et les efforts colossaux réalisés par le Maroc en la matière ont suscité l’intérêt de la communauté internationale, lors du Forum mondial de l’eau organisé au Brésil.

