Infomédiaire Maroc – Sur instructions du Roi Mohammed VI, et sur invitation de la ministre indienne de la Défense, Nirmala Sitharaman, le ministre délégué auprès du Chef de gouvernement chargé de l’administration et de la défense nationale, Abdeltif Loudyi s’est rendu en visite de travail en Inde, du 24 au 27 septembre, à la tête d’une importante délégation.

Et en marge de cette visite, deux mémorandums ont été signés entre les parties marocaine et indienne. Le premier définit un cadre général de coopération dans le domaine de la cybersécurité entre le ma-Cert de l’administration de la défense nationale et son homologue indien, ajoute le communiqué, notant que la coopération projetée concerne notamment l’échange d’expertise dans le domaine des technologies de la cybersécurité, l’échange de bonnes pratiques et la formation.

Le second Mémorandum a pour objectif d’établir une coopération dans le domaine des activités spatiales entre l’organisation indienne de la recherche spatiale et ses homologues, le Centre Royal de télédétection spatiale et le Centre Royal d’Etudes et de recherches spatiales relevant de l’Administration de la défense national. Il porte notamment sur les sciences spatiales, les applications pratiques des technologies spatiales, la formation et le transfert de savoir-faire.

Rédaction Infomédiaire