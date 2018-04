Infomédiaire Maroc – La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a signé une importante convention avec la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) qui vise à améliorer la durée d’intervention de la Protection Civile sur le réseau autoroutier national.

L’accord prévoit la construction, l’équipement, le fonctionnement et l’entretien de 11 postes prioritaires de secours ainsi que l’acquisition de 13 ambulances et 13 véhicules de secours et de sauvetage et de leurs équipements.

D’une durée d’une année renouvelable, la convention portera à 16 le nombre total de postes de secours disponibles sur le réseau autoroutier national, soit l’équivalent d’un poste tous les 100 km en moyenne.

A noter que cette nouvelle opération nécessitera un investissement de 30 millions de dirhams, dont un tiers sera pris en charge par la DGPC.

Rédaction Infomédiaire