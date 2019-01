Infomédiaire Maroc – L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) et l’Autorité nationale de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire de la République Islamique de Mauritanie (ARSN), ont signé, ce jeudi à Rabat, un mémorandum d’entente portant sur le développement de la coopération dans les domaines de la sûreté, de la sécurité et des garanties nucléaires.

En procédant à la signature de ce mémorandum, le président de l’ARSN, Salah Moulaye Ahmed, et le directeur général de l’AMSSNuR, Khammar Mrabit, ont exprimé leur volonté de mettre en place un cadre de coopération et d’échange entre les deux organismes, couvrant notamment les domaines de la sûreté et de la sécurité radiologiques et nucléaires, la stratégie d’architecture de détection nucléaire et les situations d’urgence radiologique ou nucléaire.

Dans une déclaration à l’issue de la cérémonie de signature, tenue en présence de l’ambassadeur de Mauritanie au Royaume, Mrabit a indiqué que ce mémorandum a pour but de renforcer la coopération entre deux pays frères et africains dans un domaine qui touche à la fois au secteur médical, agricole, industriel et celui des mines.

Le Maroc a déjà effectué « d’importantes avancées » dans le domaine en se dotant d’un cadre législatif et réglementaire qui est en cours d’actualisation, en collaboration avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et des partenaires européens, a relevé M. Mrabit, précisant que le Royaume entend partager son expérience avec la Mauritanie et d’autres pays africains.

Mrabit a également souligné l’engagement de l’Agence dans le renforcement de la coopération au niveau régional, expliquant que l’AMSSNuR peut jouer un rôle important pour faciliter la coopération triangulaire en matière de formation et de partage des connaissances dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques.

Pour sa part, Moulaye Ahmed s’est dit convaincu que les effets de ce mémorandum ne tarderont pas à voir le jour compte tenu de la détermination des deux parties à réaliser des avancées dans l’intérêt des deux pays, notant que la gestion de ce domaine est une « mission délicate, complexe et difficile » qui nécessite la présence de personnes engagées et bien entourées, pour faire face à la pression imposée par le monde actuel qui exige des États d’être en mesure d’assurer leur sûreté dans le domaine radiologique et nucléaire.

« Avec le Maroc, nous avons pris l’engagement de réussir et de faire bouger les choses dans l’intérêt de tout le monde », a assuré Moulaye Ahmed.

Durant l’année écoulée, l’AMSSNuR a signé huit mémorandums d’entente avec des organismes similaires d’autres pays et compte, en 2019, élargir son portefeuille de partenariat aux autorités consœurs africaines, dans le cadre de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur du renforcement de la coopération Sud-Sud.

IM