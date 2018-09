Infomediaire Maroc – Une session de formation a été organisée, mardi à Marrakech, pour la présentation du Guide référentiel des aménagements de sécurité routière en milieu urbain.

Elaboré dans le cadre d’un partenariat entre les ministères de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, de l’Intérieur, de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, et le Comité national de prévention des accidents de la circulation, ainsi que l’Institut national d’aménagement et d’urbanisme, ce Guide sert de référence commune pour les différents acteurs en matière d’aménagement de sécurité routière en milieu urbain, en faisant de la sécurité des usagers de la route une priorité.

Réalisé dans le cadre d’une approche participative, il s’assigne aussi pour objectif d’harmoniser les référentiels de la sécurité routière dans les zones urbaines, conformément à la stratégie nationale de sécurité routière qui vise à réduire de 50% le nombre d’accidents à l’horizon de l’année 2025.

Ce Guide, qui comporte 14 axes, prévoit plusieurs aménagements notamment les passages cloutés, la signalisation routière et la mise en place de panneaux de signalisation relatifs aux établissements publics.

Rédaction Infomediaire.