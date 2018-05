Infomediaire Maroc – A l’occasion de la 13 éme édition du SIAM qui se tient à Meknés du 24 au 28 Avril 2018, l’association TIJARA 2020 et l’Office National de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) ont signé un partenariat stratégique ayant pour objectif de créer une collaboration visant à assurer une sécurité sanitaire optimale pour les produits distribués de manière formelle au Maroc.

Ce partenariat vise à renforcer les relations entre les deux parties et couvre plusieurs axes d’activité importants à savoir : les échanges d’informations en matière de veille réglementaire ; de veille normative et de veille sanitaire, les échanges d’information pour combattre les produits qui rentrent au Maroc de manière informelle et la Co-organisation de campagnes de sensibilisation des opérateurs et consommateurs sur les bonnes pratiques.

Par le biais de ce partenariat, TIJARA 2020 prendra part aux réunions du comité consultatif de l’ONSSA. Elle pourra également participer à l’élaboration et la révision de la réglementation sur l’étiquetage et des normes agroalimentaires.

TIJARA 2020 sera également engagée dans l’assistance technique des professionnels à savoir la formation, la formation continue et l’apprentissage par compétence.

Mr Moncef Belkhayat, Président de Tijara 2020 a déclaré : « Tijara 2020 regroupe aujourd’hui plus d’une trentaine d’opérateurs de premier ordre qui pèsent plus de 15 milliards de dirhams de chiffres d’affaires et emploient plus de 15 000 salariés. Je suis heureux de voir que notre association devient un acteur incontournable dans l’accompagnement des pouvoirs publics dans le développement du commerce au Maroc »

Mr Abdellah Janati, Directeur de l’Office National de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) s’est félicité de ce partenariat qui « s’inscrit dans la durée et dans une relation de confiance, pour une meilleure maitrise de la sécurité sanitaire des produits alimentaires »

Pour rappel, TIJARA 2020 est une association professionnelle des entreprises de distribution des produits de grande consommation. Créée en 2016, cette association se veut un acteur important dans le dialogue avec les pouvoirs publics, notamment le ministère de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, et ce dans le cadre de son programme Rawaj Vision 2020 visant le développement du commerce et de la distribution.

Rédaction Infomediaire.