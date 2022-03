Seeliger y Conde, cabinet international de conseil en ressources humaines spécialisé en recrutement de dirigeants, a le plaisir d’annoncer la récente intégration de Marc Chalet en qualité d’Associé de son bureau africain.

Etabli au Maroc depuis 2015, Marc est titulaire d’un diplôme d’Ecole Supérieure de Commerce française (ICN Business School), avec spécialisation en management des organisations. Il justifie d’une expérience de douze années, acquise exclusivement au sein de cabinets de chasse de têtes, à Paris puis à Casablanca.

Selon Javier Canals, Associé et Co-Fondateur du bureau casablancais, « Marc est un réel partenaire du business sur les volets recrutement, évaluation et management de transition, pour d’importants acteurs locaux, mais également un « traducteur » de besoins pour les multinationales désireuses de s’implanter ou d’accroître leur développement en Afrique du Nord et de l’Ouest. »

Le cabinet est membre depuis 2020 du réseau international AltoPartners, référence mondiale en executive search, et accompagne ses clients au Maroc, dans le reste du Maghreb ainsi qu’en Afrique subsaharienne, majoritairement francophone (Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal, etc.).

Sonal Agrawal, Présidente d’AltoPartners, précise que « Marc nous rejoint avec pour objectif d’accroître, de par sa passion pour le métier, son expertise et sa fine lecture des spécificités culturelles, notre présence sur le continent le plus stratégique des années à venir, l’Afrique. Quelle fierté également d’avoir pu initier ce développement continental depuis le Royaume Chérifien ».