A la suite du tremblement de terre qui a frappé plusieurs régions du Maroc, vendredi soir, et dont l’épicentre a été localisé dans la région du Haouz, le gouvernement algérien a publié un communiqué samedi afin de présenter ses condoléances.

« L’Algérie présente ses plus sincères condoléances et sa sincère sympathie aux familles des victimes et au peuple marocain frère », rapporte le communiqué de presse.