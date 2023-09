La région d’Al Haouz au Maroc a été frappée par un terrible séisme, dans la soirée du 8 au 9 septembre. Une catastrophe naturelle ayant causé d’importants dégâts matériels et humains et dont les retombées inquiètes, notamment en ce qui concerne le tourisme.

Une fois le drame survenu, il a été décidé de reloger les touristes qui séjournaient du côté de l’ancienne médina de Marrakech, par exemple, vers des endroits plus sûrs de la ville ocre. De plus, de nombreuses ambassades ont tenu à alerter leurs ressortissants sur la situation au Maroc et les mesures à prendre afin de garantir leur sécurité.

Quid des effets de ce drame sur le tourisme national ?

Du côté de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH), on reste optimiste. Nidal Lahlou, président délégué de la FNIH déclare: « Le Maroc vient de subir la pire catastrophe naturelle de son histoire. En conséquence, les premières pensées des hôteliers vont aux victimes de cet événement sinistre, et nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes, à l’ensemble des Marocains, et à notre auguste souverain, Sa Majesté le roi Mohammed VI».

Ceci étant, Nidal Lahlou affirme que les opérateurs suivent l’évolution de la situation avec beaucoup d’émotion. «Nous réfléchissons aux différentes actions que nous pourrions envisager pour apporter assistance et réconfort aux sinistrés», explique-t-il.

«Comme tous les Marocains, nous sommes attristés en comptant les victimes. Lorsque nous voyons toutes ces maisons effondrées, nous mesurons l’ampleur du défi que le Maroc doit surmonter. Lorsque nous observons ce merveilleux élan de solidarité, nous prenons confiance que le Maroc restera toujours fort», ajoute le président délégué de la FNIH.

Lahlou, au nom de la Fédération, insiste sur la solidité de l’infrastructure. «Nos aéroports sont restés ouverts, nos routes sont praticables, nos hôpitaux ne sont pas débordés, le réseau électrique et l’eau potable sont restés opérationnels, les réseaux téléphoniques et Internet aussi… Notre administration fonctionne normalement et gère avec une maîtrise avérée les opérations de secours et d’assistance aux sinistrés. Cette maîtrise a permis à Marrakech d’être à nouveau, bien que meurtrie par la catastrophe, la ville qu’elle a toujours été, et c’est pour nous une fierté».

Et de conclure: «nous sommes persuadés que passé ce petit moment de panique, l’ensemble de nos clients seront rassurés et qu’ils retrouveront très vite leur enthousiasme pour Marrakech et pour le Maroc. Nous nous sommes toujours engagés à offrir le meilleur niveau de qualité et de sécurité à nos invités, et nous redoublerons d’efforts et de mesures pour continuer à le faire».