Une minute de silence sera observée dans les matchs des équipes et des compétitions de clubs, en Europe, à partir de demain.

C’est ce qu’a annoncé l’Union européenne des associations de football (UEFA), samedi sur X (anciennement Twitter). Cet hommage aux victimes du séisme d’Al Haouz sera maintenu jusqu’au 21 décembre prochain, selon l’UEFA

« Les pensées du football européen vont au peuple marocain en ces temps difficiles. Les pensées du football européen vont au peuple marocain en ces temps difficiles », déclare l’Association.

UEFA will be holding a moment of silence at all upcoming national team and club competition matches as of tomorrow and until 21 September, in memory of the victims of the tragic earthquake in Morocco.

The thoughts of European football are with the people of Morocco in these…

— UEFA (@UEFA) September 9, 2023