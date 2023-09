Le syndicat des principaux tour-opérateurs français (Seto) a appelé samedi à faire preuve de « souplesse commerciale » après le séisme meurtrier au Maroc, la compagnie Air France ayant également mis en place des mesures spécifiques.

Jusqu’au lundi 11 septembre, « le Seto recommande d’adopter la plus grande souplesse commerciale pour les clients ne souhaitant pas partir compte tenu de la situation locale », a-t-il indiqué dans un communiqué.

« S’il est possible de proposer des reports et/ou des avoirs, les clients sont en droit de les refuser », rappelle-t-il, soulignant que sa recommandation serait actualisée lundi « au plus tard » en fonction de l’évolution de la situation.

De son côté, la compagnie Air France a indiqué samedi que « des mesures commerciales » étaient en place pour ses clients ayant un vol prévu de ou vers le Maroc « dans les prochains jours », permettant de modifier ou reporter le voyage « sans frais ».

Elle a indiqué que l’ensemble de ses vols de et vers le Maroc (Marrakech, Casablanca et Rabat) « opèrent normalement ».

« En lien avec les autorités françaises et marocaines, Air France étudiera la nécessité d’ajouter des vols supplémentaires ou d' »utiliser des avions de plus grande capacité sur ses liaisons entre la France et le Maroc dans les jours à venir », a ajouté la compagnie.

Les clients se trouvant actuellement dans les hôtels de Marrakech n’ont subi « à notre connaissance aucun dommage », a indiqué le Seto, qui regroupe environ 70 des plus grands tour-opérateurs français.

Il précise que « l’ensemble des infrastructures hôtelières et touristiques est opérationnel », mais que « des aménagements d’excursion » pourront être mis en place le cas échéant.

Interrogé par l’AFP, il n’a pas communiqué dans l’immédiat le nombre de touristes français présents sur place.

(avec AFP)