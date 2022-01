Nexans Maroc annonce la nomination de Selma Alami en tant que Directrice Générale succédant ainsi à Karim Bennis ayant fait valoir ses droits à la retraite après 16 années à la tête du leader de l’industrie du câble.

Le mandat de M. Bennis a été marqué par des réalisations majeures qui auront contribué à la consolidation du leadership de Nexans Maroc qui, depuis 2017 pilote l’ensemble des activités industrielles, financières et commerciales dans la région éponyme. En effet, c’est durant cette période que Nexans Maroc accentue le développement de son activité à travers une diversification tous azimuts de son offre. De la production de postes préfabriqués et de transformateurs, en passant par le démarrage de l’activité des faisceaux et coffrets ferroviaires, jusqu’au lancement de sa filiale Ivoirienne dans la foulée de sa prise de participation dans les câbleries du Sénégal, le Groupe va confirmer de la sorte sa ferme volonté de faire du Maroc une rampe de lancement pour ses activités en Afrique subsaharienne.

Dans le même élan, l’acteur de référence de l’industrie du câblage s’est vu confier par Airbus la production des câbles aéronautiques à partir de son usine de Mohammedia. Ce partenariat officialisait l’intégration significative de l’industrie aéronautique marocaine dans le cercle très fermé des producteurs de câbles pour avions.

La présence du groupe Nexans au Maroc, sous le pilotage de Karim Bennis, s’est renforcée en 2021 par l’inauguration à Nouaceur de Nexans Interface Maroc, usine de production de composants pour les réseaux à fibre optique

Un changement qui s’inscrit dans la continuité

« Le fait d’avoir choisi Mme Selma Alami pour reprendre le flambeau n’est pas fortuit, car en plus de ses compétences de manager, Mme Alami est un parfait exemple de la promotion interne prônée par Nexans Maroc qui a toujours placé l’Humain et la Diversité au cœur de ses priorités, privilégiant ainsi la compétence, la performance et l’épanouissement de ses collaborateurs » explique M. Bennis qui bien qu’ayant atteint l’âge de départ à la retraite, restera dans le giron du groupe en tant que conseiller dans un contexte marqué par de multiples enjeux.

« Notre groupe est résolu à relever les défis du moment ! Nous ambitionnons de poursuivre notre progression positive dans la chaine de valeur afin de continuer à accompagner nos clients dans l’amélioration continue de leur compétitivité, au même titre que nous nous engageons à accélérer notre expansion aussi bien au Maroc qu’en Afrique » précise Mme Selma Alami avant de poursuivre « Par ailleurs, l’urgence écologique fait partie des priorités immédiates de Nexans Maroc et c’est dans ce cadre que nous inscrivons aujourd’hui notre action qui vise à répondre aux questions liées à l’environnement par l’accélération de la transformation de nos sites en industrie 4.0, adaptant de la sorte nos produits et process dans le but ultime d’atteindre zéro émission de carbone en 2030 ».

Pour rappel, Selma Alami a intégré Nexans en 2003 via sa filiale marocaine de distribution Sirmel avec pour principale feuille de route la mise à niveau des infrastructures et systèmes d’information en adéquation avec les critères du groupe. Elle occupera par la suite la fonction régionale de CIO pour la zone Moyen Orient, et Afrique avant de prendre en charge, en 2018, la direction générale de la dite filiale. Depuis mars 2020 et jusqu’à sa nouvelle nomination, Alami a été désignée directrice générale adjointe de Nexans Maroc.