Environ 5.000 athlètes issus de plusieurs pays d’Afrique, d’Europe et d’Asie sont attendus à la première édition du semi-marathon international de Benguérir qui aura lieu le 25 décembre, ont souligné, lundi, les organisateurs de cet événement sportif d’envergure.

Cette annonce a été faite lors d’une conférence de presse tenue à Benguérir, pour la présentation des grandes lignes ainsi que du programme de ce rendez-vous sportif qui verra la participation d’athlètes Elites, Amateurs ainsi que des Benjamins, en provenance notamment du Kenya, d’Ethiopie, d’Érythrée, d’Espagne, de France, d’Arabie Saoudite, du Bahreïn et du Maroc.

A noter que ce semi-marathon sera organisé par l’Olympic Club d’Athlétisme de Benguérir, en partenariat avec OCP, le Conseil communal de la ville, et avec l’appui de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

Intervenant à cette occasion, le président de l’Olympic Club d’Athlétisme de Benguérir, Hajjaj Moussaid, a fait savoir que cette course sillonnera les boulevards les plus importants de cette ville, notant que ce semi-marathon se propose de « conférer un aspect démocratique à cette course de manière particulière, comme au sport de manière générale ».

Pour ce faire, un programme festif riche et diversifié a été concocté pour la circonstance à même de cadrer « parfaitement avec les efforts déployés par la communauté d’athlétisme, à la faveur de la vulgarisation et de la promotion de cette pratique sportive », a-t-il enchainé.

« L’objectif de cette manifestation sportive est aussi d’inciter les habitants de Benguérir à se sentir fiers de leur ville », a-t-il dit, estimant que cet événement sportif d’envergure internationale contribuera également à moderniser l’infrastructure dédiée à la jeunesse et à promouvoir la dynamique économique que connait la ville.

Ce semi-marathon est, en outre, conçu de manière à donner un nouveau souffle à une ville prometteuse, s’est-il félicité, faisant savoir que cette édition sera rehaussée par la présence d’athlètes marocains ayant à leur actif un riche palmarès et qui ont réalisé d’excellents résultats lors des semi-marathons organisés à travers le Royaume.

Il verra de même la participation d’athlètes issus de pays africains ayant brillé de mille feux à l’échelle internationale dans cette discipline sportive, a poursuivi M. Moussaid, notant que 12 pays ont déjà exprimé leur accord pour prendre part à cette compétition, à l’instar du Kenya et de l’Ethiopie.

Ce semi-marathon se veut aussi l’occasion de mener un véritable marketing territorial pour la ville de Benguérir qui a connu, ces dix dernières années, un essor urbanistique remarquable et un grand développement, a-t-il conclu.