À l’occasion de l’anniversaire symbolique marquant les dix années de mise en service du tramway de Casablanca, Casatramway a réalisé une étude approfondie sur la satisfaction et la perception des Casablancais et des voyageurs sur ce mode de transport.

D’après les résultats de cette étude, et de manière globale, les déplacements en tramway sont jugés satisfaisants avec un taux de satisfaction client de 95 %. Casatramway jouit d’une image positive et le transport en commun en site propre est rapidement devenu symbole d’embellissement, facilitateur du quotidien des citoyens et accompagnateur du développement durable de la ville.

Selon les Casablancais, le tramway est lié à :

Confort et sécurité ;

Modernité et développement ;

Proximité, popularité & générosité ;

Développement durable (social, économique & environnemental) ;

Beauté de la ville ;

Présence et desserte.

Par ailleurs, les Casablancais se sont bien appropriés ce mode de transport, si bien que le Tramway est considéré comme un pur Casaoui.

Casablanca a pu offrir aux populations périphériques un accès rapide au cœur de la métropole. De plus, le coût du voyage en tramway continue à être subventionné à hauteur de 40 % par les pouvoirs publics et notamment par la Commune de Casablanca. Le service relie les grands boulevards, les zones commerciales, en passant par les centres de loisirs et les entreprises. D’ailleurs, 49,3 % des enquêtés affirment les principaux horaires des déplacements habituels en tramway durant les tranches horaires 7h-9h et 17h-19h.

Fréquentations des stations de correspondance :

T1 2022 T2 2022 Abdelmoumen 2 676 269 Anoual 2 803 050 Ibn Tachfine 2 500 186 Station Mdarka 2 594 541

Les stations les plus fréquentées hors correspondance :

T1 2022 T2 2022 Pl Nations Unies 2 342 982 Ain Diab Plage 948 971

Les usagers sont convaincus qu’il n’y a pas meilleur endroit de mixité et de paix sociale : tous les âges, tous les genres et toutes Catégories Socioprofessionnelles (CSP) se déplacent quotidiennement au bord des rames, dans la sérénité et le respect. Selon la même étude de perception et de satisfaction 61 % des usagers tramway sont des usagers réguliers l’empruntant plus de 5 fois par semaine.

Avec une moyenne d’âge de 15-34 ans, les étudiants, qui représentent près de ¼ des usagers tramway en période scolaire, et les jeunes actifs se sont appropriés les rames du véhicule. Les femmes représentent quant à elles, près de 49 % des clients du tramway, qui est leur moyen de transport privilégié par le sentiment de sécurité et d’indépendance qu’il procure. De plus, 99 % des Casablancais recensés dans le cadre de l’évaluation de l’AFD en 2020, ne pensent pas que l’utilisation du tramway nuit à leur image sociale.

Après son lancement, Casatramway a su défier les préjugés et les craintes, en ne recensant que très peu de cas de fraude, d’agressions, d’harcèlement ou de vandalisme sur les rames. Équipées d’un Poste de Commande Centralisé (PCC) actif 24h/24h, les lignes du Tramway de Casablanca sont devenues le mode de transport le plus sécurisé, le plus simple et le plus accessible. À titre d’exemple et d’après l’étude de perception et de satisfaction, le Tramway est perçu comme étant un lieu qui aspire au confort, à la sécurité, à la confiance et au respect. Aujourd’hui, Casatramway déplore 1845 accidents et 1565 actes de vandalisme et continue à mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour maîtriser les risques qui y sont liés.

Quels effets de la pandémie ?

La pandémie COVID-19 a engendré des conséquences sans précédent, Casatramway n’y a pas échappé. En 2020, comparée à la même période de l’année précédente, la fréquentation du tramway a connu une baisse de 20 %. Les pouvoirs publics ont décidé de mettre en place les moyens nécessaires afin de positionner le service public de transport en commun comme un service essentiel pour soutenir tous ceux qui ont besoin de se déplacer en toute sûreté et sécurité.

Évolution 2022 (au 12.12.12) /2021 14 % Évolution 2021/2020 24 % Évolution 2020/2019 -36 %

En effet, le tramway n’a jamais cessé de rouler, mais le confinement, le couvre-feu et le plafonnement du nombre de voyageurs à 50 % de la capacité des rames (300 au lieu de 600) a fortement impacté la fréquentation. Pour assurer la sécurité des usagers, Casatramway a rapidement renforcé les mesures sanitaires en place, inspirées de celles recommandées par Casatransports et le Ministère des Transports : désinfection, adoption des gestes barrières, adaptation de l’offre de service, communication et sensibilisation. Aujourd’hui, la récente étude de perception et de satisfaction a révélé que 61 % des usagers tramway ont repris la même fréquence de leurs déplacements par rapport à la période avant covid.

10 ans, et le développement continue…

Le tramway de Casablanca compte à présent deux lignes en service et un total de 70 stations, sur une longueur de 47 km. Dans la continuité du plan de mobilité de la Métropole et du projet d’extension du réseau de transport en commun en site propre, il est prévu d’étoffer l’offre d’ici 2024, à travers 50 km additionnels répartis sur deux autres lignes T3&T4, ainsi que de deux lignes Casabusway. Ces quatre nouvelles lignes comptabiliseront avec les 2 lignes opérationnelles au total 151 stations, 97 km et plus de 10 points de correspondance multimodaux.

Casatransports a lancé en février 2021 les travaux de construction des lignes T3 et T4 du tramway totalisant 26 km, comptant 39 stations voyageurs et plusieurs points de correspondance multimodaux.

55 % de taux d’avancement des travaux d’infrastructure du tramway

24 km/26 km posés de rail

18 Km achevés de plateforme voie ferré

D’autres travaux enchaîneront notamment les aménagements de façade à façade, la pose des équipements d’énergie et des systèmes d’aide à l’exploitation du tramway pour parvenir à la marche à blanc pour ensuite lancer les deux lignes.

La ligne T3, d’une longueur de 14 km comportera 20 stations. Elle desservira les axes : Bvds Abdelkader Essahraoui, Idriss El Allam, Idriss Harti, Mohammed VI, Place de la Victoire, Mohammed Smiha, Gare Casa Port. La ligne T3 comptera 5 points de correspondance (avec T1, T2, T4, bus rapide en site propre L2).

La ligne T4 quant à elle, comptera 19 stations sur une longueur de 12 km. Elle desservira les axes : Bvds Okba Ibnou Nafiaa, Idriss al Harti, Idriss El Allam, Forces Auxiliaires, Boulevard du Nil, Anoual, 10 Mars, Oulad Ziane, Place de la Victoire, Rahal Meskini, Allal El Fassi, Parc de la Ligue Arabe. La ligne offrira 4 points de correspondance (avec T1, T2, T3) et instiguera des aménagements urbains à l’instar des autres lignes de tramway.