Infomédiaire Maroc – Les travaux du forum des Nations unies sur le service public se sont ouverts, jeudi à Marrakech, en présence de quelque 800 participants, dont des ministres, des experts et de hauts responsables de différents continents.

Organisé par le ministère de la réforme de l’administration et de la fonction publique en partenariat avec le Département des affaires économiques et sociales de l’Organisation des Nations Unies, sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, ce forum sera une occasion de discuter de la transformation de la gouvernance et de se concerter autour des instruments à mettre en œuvre afin de garantir la réalisation des Objectifs du développement durable.

Ce forum, organisé sur 3 jours sous le thème « Transformer la gouvernance pour la réalisation des objectifs de développement durable », est une occasion pour les participants de débattre des questions et problématiques émergentes, ainsi que des bonnes pratiques et des stratégies à même de soutenir le processus de transformation de la gouvernance pour faciliter la réalisation des objectifs de développement durable.

Il constitue aussi une opportunité pour partager les expériences et contribuer à renforcer les capacités des gouvernements à anticiper les défis qui peuvent entraver la mise en œuvre de l’agenda 2030 et encourager à l’adoption de nouvelles approches innovantes et inclusives en matière de gouvernance en s’appuyant sur les stratégies et les expériences de pays leaders dans ce domaine.

Cet événement sera marqué par la remise du prix de l’excellence du service public 2018, attribué par l’ONU.

Rédaction Infomédiaire