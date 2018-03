Infomédiaire Maroc – Le portail www.emploi-public.ma relevant du ministère de la réforme de l’administration et de la fonction publique a été primé, hier à Rabat, par l’Agence MAP, lors d’une cérémonie présidée par le ministre délégué chargé de la réforme de l’administration et de la fonction publique, Mohamed Ben Abdelkader.

Le site centralisant toutes les informations relatives à l’emploi et mis en place par le ministère a été consacré comme meilleur portail en matière de services publics, au terme d’un sondage effectué par l’Agence dans la catégorie « Internet et réseaux sociaux ». La plateforme électronique met à la disposition des citoyens toutes les annonces de recrutement dans les services de l’Etat, les établissements et les entreprises publics et les collectivités territoriales.

