Les derniers préparatifs pour le 15ème Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) ont été au centre d’une réunion, mercredi à Rabat, entre le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki et les représentants de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (COMADER).

Lors de cette rencontre, les deux parties ont fait le point sur l’avancée des préparatifs ainsi que sur les dernières étapes à entamer par les professionnels nationaux avant le lancement de ce Salon prévu du 02 au 07 mai à Meknès. Ils ont, en outre, examiné les moyens de développement de la production et de la distribution agricole nationale compte tenu de la conjoncture actuelle.

Dans une déclaration à presse, le ministre a indiqué que cette rencontre avec la COMADER et les fédérations interprofessionnelles des filières de production a pour objectif de préparer la participation des professionnels du secteur. Le but est également de discuter des contrats programmes que l’État élaborera avec les professionnels autour des filières de production pour donner plus de visibilité sur le développement de chaque filière en matière d’augmentation de la production au niveau national, aussi bien en matière de rendement que de la superficie exploitée mais aussi de toute la chaine de production et de valorisation des productions agricoles.

Ces contrats programmes, a-t-il fait savoir, permettront de contractualiser les maillons de chaque chaîne, de fixer les responsabilités et de mobiliser l’ensemble des acteurs autour du développement des filières pour atteindre les objectifs tracés par la Génération Green lancée en 2020.

De son côté, le président de la COMADER, Rachid Benali a précisé que cette réunion a porté sur trois volets à savoir celui de la situation agricole aujourd’hui, en présence des représentants de l’ensemble des fédérations, ainsi qu’un deuxième volet relatif aux contrats programmes liant les 19 interprofessions avec le gouvernement, et qui seront signées lors du SIAM. Il s’agit aussi d’examiner et de mettre le point sur les dernières retouches et modifications pour s’adapter à la conjoncture actuelle marquée par les pressions inflationnistes.