Infomédiaire Maroc – Dans le cadre de ses cycles de réflexion, le Think Tank Steel Impulse lance un nouveau débat autour des problématiques énergétiques dans le secteur de la sidérurgie. Steel Impulse lance en effet, une étude, en partenariat avec le Think Tank Radius et le cabinet international de Conseil en Stratégie Corporate value Associates, afin d’étudier les différentes pistes d’optimisation et de performance énergétique dans le secteur de la sidérurgie.

La finalité est de mettre en place un cadre constructif et participatif de réflexion auprès des principales parties prenantes du secteur de l’énergie et celui de l’industrie.

Ce diagnostic s’inscrit dans la continuité de l’étude menée en 2017 par Steel Impulse autour des enjeux et perspectives du secteur de la sidérurgie au Maroc.

Une des recommandations majeures de cette étude s’articulait autour de la nécessaire transformation des modes de consommation énergétique du secteur de la sidérurgie et la mise en place d’une véritable stratégie d’optimisation des coûts énergétiques.

Aujourd’hui, le secteursouhaite étudier les différentes opportunités, aussi bien sur le plan technique, règlementaire que financier, pour assurer sa transition énergétique, et par ce biais, renforcer sa compétitivité à l’échelle nationale et internationale.

Les conclusions de l’étude seront présentées lors d’un séminaire stratégique qui se tiendra avant la fin de l’annéeCette journée de travail sera l’occasion de débattre et d’échanger également avec l’ensemble des forces vives du pays.

À propos de Steel Impulse

Steel Impulse est un Think Tank sectoriel développé par l’Association des Sidérurgistes au Maroc (ASM). Il s’agit d’un véhicule innovant de réflexion et de sensibilisation dont la finalité est d’accompagner le secteur dans son développement et sa croissance à l’échelle nationale et internationale, et surtout de créer des synergies durables entre les différentes parties prenantes du secteur.

À propos de l’ASM

Pour rappel l’Association des Sidérurgistes au Maroc a été fondée en 2009. Elle regroupe les 7 opérateurs du secteur de la sidérurgie, avec comme mission principale d’accompagner le développement du secteur et contribuer ainsi aux fortes ambitions industrielles du Royaume.

Rédaction Infomédiaire