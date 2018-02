Infomediaire Maroc – La 24ème édition du Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL), dont les activités ont pris fin hier, a enregistré une forte augmentation du nombre des visiteurs, qui est passé à 520 000, soit une progression de l’ordre de 50,72% par rapport à l’année précédente, indique un communiqué du ministère de la Culture et de la Communication.

Cette édition a connu la participation de plus de 700 exposants directs et indirects représentant 45 pays, et qui ont exposé plus de 125 000 titres, dont 52% ont été édités lors des 3 dernières années, fait valoir le communiqué.

Les titres exposés ont couvert une variété de champs et domaines, la littérature s’étant accaparée une part de 21%, les livres pour enfants (16%), les sciences sociales (15%), les religions (9%), les sciences exactes et appliquées (8%), l’histoire et la géographie (7%), la philosophie (6%), l’économie et le droit (6%), les langues (6%) et les arts (2%).

Rédaction Infomediaire.