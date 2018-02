Infomediaire Maroc – L’Agence Marocaine de Sûreté et Sécurité Nucléaires et Radiologiques (AMSSNuR) a procédé au lancement d’un projet de coopération avec la Commission Européenne portant sur le développement de ses capacités en tant qu’organisme réglementaire de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.

Couvrant la période 2018-2021, ce projet de coopération concerne la majorité des programmes métiers et support d’AMSSNuR, notamment le cadre réglementaire et la mise en place des procédures spécifiques, la préparation et la réponse aux urgences radiologiques, l’optimisation de l’exposition médicale aux rayonnements ionisants, la politique et la stratégie nationales de gestion des déchets radioactifs, la recherche des sources hors contrôle réglementaire et les garanties nucléaires.

Doté d’un montant d’environ 2 millions d’euros, ce projet permettra à l’Agence d’accompagner le développement de son plan stratégique 2017-2021 visant notamment à mettre à niveau le cadre réglementaire national de sûreté et sécurité nucléaires et radiologiques et ce, conformément aux engagements du Maroc au niveau international.

Rédaction Infomediaire.