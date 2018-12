Infomédiaire Maroc – Siemens, leader mondial dans le domaine de l’ingénierie, et Gamai, société marocaine parmi les leaders de point de vente spécialistes dans les domaines de l’industrie renforce leur coopération et signe ce mois un partenariat stratégique de distribution apportant sur un éventail de produit dans les domaines de l’automatisation, et les entraînements.

Avec cette collaboration, les 2 partis combinent leurs connaissances industrielles et technologiques pour offrir les solutions et les produits aux standards hautes qualités de Siemens avec un service de qualité et de proximité basé sur la compétence technique et la haute performance logistique.

Les clients (installateurs, revendeurs, intégrateurs…) et grands donneurs d’ordre pourront dorénavant jouir de l’offre de Siemens à la pointe de la technologie ainsi que de l’expertise et la logistique de proximité, assurés par les équipes de la nouvelle filiale de Gamai : Gamai Distribution.

Ainsi cet accord rentre dans le cadre de la volonté de Siemens de générer de la valeur ajoutée locale pour accompagner le Royaume du Maroc dans le déploiement de ses principaux plans stratégique (énergie, eau et environnement, mines et industries…).

Rédaction Infomédiaire